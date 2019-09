Pinotti: "Quella di Renzi è una scelta inutile. Frammentare il quadro politico non è una buona idea"

Roberta Pinotti è una voce autorevole nel PD, è stata ministra della Difesa e presto potrebbe diventare Presidente dei Dem, visto che Paolo Gentiloni deve lasciare il ruolo per occuparsi del suo incarico di Commissario UE agli Affari economici. Pinotti si può dire che faccia capo all'area Franceschini in seno al partito e oggi ha criticato aspramente la decisione di Matteo Renzi di lasciare i dem e porta via con sé alcuni deputati e senatori. In una intervista a Repubblica Pinotti infatti ha detto:

Pinotti ha detto che più che rabbia, delusione o preoccupazione, al momento prova dispiacere e ha aggiunto:

"Non capisco e non vedo le ragioni politiche di questa scissione. Il Pd è un progetto in cui io ho creduto dalla sua nascita e a cui ho lavorato. È nato per avere una vocazione maggioritaria , per includere e, proprio quando parte la nuova avventura del governo con un progetto importante per il paese, con tanti dossier caldi da affrontare, ecco lo strappo. Frammentare il quadro è un elemento sbagliato e non utile. Io non lo avrei fatto. Non solo. C’è il dispiacere personale di vedere persone con cui si è lavorato fianco a fianco, andare via. Aggiungo che il Pd non è fatto per starci avendo tutti identiche posizioni. E poi è un partito contendibile. In questo congresso ha vinto Zingaretti. Al prossimo potrebbero vincere altri"