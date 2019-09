Ocean Viking, nuovo salvataggio: 109 migranti accolti a bordo

Di redazione Blogo.it martedì 17 settembre 2019

È salito a 109 il numero dei migranti tratti in salvo dalla nave Ocean Viking al largo della Libia. Due salvataggi in poche ore.

La nave Ocean Viking di SOS Mediterranee e Medici senza frontiere ha effettuato oggi un secondo salvataggio e portato in salvo 61 persone che si aggiungono alle 48 tratte in salvo in mattinata nel corso di un'altra operazione.

Sale così a 109 il numero dei migranti ospitati a bordo della nave e ora alla ricerca di un porto sicuro in cui attraccare. Questo secondo salvataggio è stato effettuato in acque internazionali a circa 60 miglia dalle coste della Libia.