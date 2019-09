Zingaretti: "L’addio di Renzi me l'aspettavo. Ora sintesi con M5S anche nei territori"

Di Redazione Blogo.it mercoledì 18 settembre 2019

Il nuovo partito di Renzi, Italia Viva, è "un rischio, perché cambia il quadro di governo". Zingaretti fa "appello all responsabilità di tutti"



Nicola Zingaretti commenta a freddo l’addio di Matteo Renzi al Pd ribadendo l'errore della scissione ma guardando al futuro.

Il Segretario dem al Corriere della Sera spiega che lo scisma renziano non è stato un fulmine a ciel sereno, un po’ se lo aspettava visto "l'atteggiamento di vicinanza ma non partecipazione alla vita del partito" da parte dell’ex premier, un atteggiamento che Zingaretti non ha "mai compreso fino in fondo".

A sorprendere sono stati piuttosto i tempi della scissione, come rimarcato anche da Palazzo Chigi, con Conte che ha rimproverato a Renzi di non essere stato chiaro all’atto del delinearsi della nuova maggioranza. Zingaretti e Conte ora sperano che la scissione non vada a destabilizzare il governo appena nato.

Renzi ha assicurato che non sarà così ma il premier sa che ora i suoi destini sono appesi a quelli del senatore fiorentino, ago della bilancia al Senato, dove i numeri per la maggioranza Pd-M5s-LeU sono tutt’altro che larghi.

Il nuovo partito di Renzi, Italia Viva, è "un rischio, perché con una nuova sigla politica cambia il quadro di governo" ecco che allora Zingaretti fa "appello al senso di responsabilità di tutti".

Lo strappo di Renzi potrà saldare l’alleanza giallorossa, fornirle quel collante progettuale che ora sembra mancare? Zingaretti ci spera: "È da quando il governo è partito - e anzi ancora prima, dal mese di agosto, ho detto una cosa molto chiara: che noi dobbiamo, nel comune programma di governo ma anche nella società, rafforzare uno spirito di comunità nei confronti dei 5 Stelle".

Ecco perché: "Noi non dobbiamo catapultare nei territori formule politiche che potrebbero anche provocare crisi di rigetto però, dobbiamo provare, territorio per territorio, a vedere se si riesce a fare una sintesi tra partiti diversi, come eravamo noi e i5 Stelle fino a poche settimane fa, per mettere in campo nuove proposte una nuova classe dirigente" a partire dalle prossime sfide elettorali regionali.