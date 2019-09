UE, Berlusconi: "Gentiloni sarà il guardiano degli interessi dell’Italia"

L'eurodeputato Silvio Berlusconi si dice pronto a sostenere Gentiloni in Europa ed è pronto a giurare sul fatto che nessun parlamentare di Forza Italia salterà sulla barca di Matteo Renzi.

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, tornato quest'anno all'Europarlamento dopo quasi 18 anni di assenza, si è detto pronto a sostenere il nuovo commissario europeo per gli affari economici e monetari Paolo Gentiloni, così come faranno anche gli altri sette parlamentari di Forza Italia eletti a Strasburgo.

Il motivo, secondo Berlusconi, è molto semplice: "Lo sosterremo perché sarà lì come presidente di una importante commissione, ma sarà anche il guardiano degli interessi dell’Italia".

L'ex premier è intervenuto anche sulla notizia del giorno, o meglio di ieri: la scissione dal PD di Matteo Renzi, che ha fondato i gruppi di Italia Viva al Senato e alla Camera. Berlusconi, nonostante le voci che si susseguono da ore, esclude categoricamente che qualche parlamentare di Forza Italia possa decidere di passare allo schieramento di Renzi:

Da quello che mi risulta questa possibilità non esiste, non credo ci siano nostri parlamentari che pensino di avere maggiori possibilità di essere rieletti andando in un altro partito dove comunque verrebbero accolti come dei transfughi.