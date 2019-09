Senato, Donatella Conzatti (FI) passa a Italia Viva di Matteo Renzi

Di redazione Blogo.it mercoledì 18 settembre 2019

La senatrice di Forza Italia Donatella Conzatti ha deciso di dire addio a Silvio Berlusconi e di passare al nuovo partito di Matteo Renzi, Italia Viva.

Prima addio da Forza Italia in favore del nuovo gruppo parlamentare di Matteo Renzi, Italia Viva. È la senatrice Donatella Conzatti, passata al partito di Berlusconi nel 2018 dopo esser stata per anni con l'Unione per il Trentino, ad aver annunciato oggi il passaggio al nuovo gruppo parlamentare.

La decisione di Conzatti è stata ufficializzata poche ore dopo le rassicurazioni arrivate da Silvio Berlusconi, che si era detto certo della fedeltà dei senatori e deputati di Forza Italia. E invece, a sorpresa, è arrivata la prima defezione:

Ho deciso di accettare l'invito che mi ha rivolto Matteo Renzi di partecipare sin dal principio, senza attese e tatticismi, alla fondazione di Italia Viva.

Non è chiaro se altri da Forza Italia decideranno di seguire Conzatti e far parte fin dall'inizio del nuovo progetto di Matteo Renzi. Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi non ha commentato pubblicamente l'addio di Conzatti.

Foto | Facebook