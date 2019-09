Donald Trump autografa il muro con il Messico: "Un progetto formidabile"

Di Redazione Blogo.it giovedì 19 settembre 2019

Il Presidente degli USA ha visitato una zona di frontiera a Sud di San Diego.

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato in una zona di frontiera a Sud di San Diego e ha visitato il suo amato muro con il Messico, definendolo un "progetto formidabile". Lo ha addirittura autografato e ci ha scherzato su. L'inquilino della Casa Bianca ha infatti detto di aver sempre immaginato un muro di cemento, che sarebbe stato facile da realizzare, ma anche la barriera di metallo che è stata effettivamente costruita "è impossibile da scavalcare".

Trump ha aggiunto che "anche se un atleta riuscisse a scavalcare il muro, l'atterraggio sarebbe molto doloroso". Il muro, infatti, assorbe molto calore, è stato fatto di proposito in questo modo, per rendere proibitiva se non impossibile la sua scalata.

Il muro con il Messico per impedire ai migranti di raggiungere gli Stati Uniti è stato uno dei punti del suo programma su cui Trump è sempre stato inamovibile, nonostante i costi. È stata finora la sua più grande battaglia e per ora la sta vincendo, a scapito dei migranti, ma anche delle tasche degli americani.