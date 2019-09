Brexit, l'UE a Johnson: "Piano scritto entro 12 giorni, altrimenti è tutto finito"

Di Redazione Blogo.it giovedì 19 settembre 2019

Lo ha detto il Premier finlandese Antti Rinne, presidente di turno dell'UE.

Siamo nel semestre di Presidenza finlandese dell'UE e il Premier Antti Rinne è intervenuto sul tema della Brexit, dando un ultimatum al Premier britannico Boris Johnson che deve presentare entro 12 giorni, ossia entro la fine di settembre, una proposta scritta, altrimenti, ha detto Rinne, "è tutto finito". La BBC che ha riportato le parole del primo ministro della Finlandia ha anche detto che questa linea è stata concordata con il Presidente francese Emmanuel Macron, che proprio ieri è stato in visita in Italia e ha incontrato il nostro Premier Giuseppe Conte.

Sempre la BBC ha riportato una risposta di Downing Street, non ufficiale, ma tramite una fonte che dice che le proposte britanniche saranno fatte "a tempo debito". Ricordiamo che Boris Johnson ha dichiarato che sarà il vertice dell'Unione Europea in programma il 17 ottobre il momento e il luogo per trovare un accordo per una separazione consensuale del Regno Unito dall'UE, ma ha anche sostenuto sempre che, comunque vada, la Brexit sarà portata a termine entro la scadenza del 31 ottobre, anche senza accordo.

Il nodo che non è stato ancora sciolto e che potrebbe portare a una "hard Brexit", ossia, appunto, l'uscita della Gran Bretagna dall'UE con un "no deal" (senza accordo), è la clausola del backstop per l'Irlanda del Nord, che secondo Downing Street è inaccettabile. Johnson ha detto di avere delle proposte di valida alternativa, ma l'UE sta ancora aspettando queste sue novità.