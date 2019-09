M5S, su Rousseau domani si vota per il "Patto Civico per l'Umbria"

Di Redazione Blogo.it giovedì 19 settembre 2019

Intanto oggi si vota per le "Regionarie".

Gli elettori del MoVimento 5 Stelle iscritti alla piattaforma Rousseau oggi stanno votando (dalle ore 10 alle 19) per le Regionarie dell'Umbria, ossia stanno scegliendo i candidati che formeranno la lista del MoVimento 5 Stelle in vista delle elezioni regionali del 27 ottobre 2019. Ma domani c'è un altro appuntamento importante, sempre su Rousseau, perché gli iscritti potranno dire la loro sulla proposta avanzata dal capo politico Luigi Di Maio su un "patto civico per l'Umbria", vale a dire la possibilità di sostenere alle regionali umbre un candidato Presidente civico con il supporto di altre forze politiche. E tra queste altre forze politiche potrebbe esserci l'attuale alleato di governo, il PD. Il M5S propone un patto civico "che veda un candidato Presidente fuori dalle appartenenze partitiche e che possa mettere al centro un programma innovativo, di punti veri e realizzabili. Un programma che possa ispirare serietà, fiducia e competenza". Il quesito al quale gli iscritti a Rousseau saranno chiamati a rispondere domani è il seguente:

Sei d’accordo con la proposta avanzata dal capo politico del “patto civico per l’Umbria”, sostenendo alle elezioni regionali un candidato presidente civico, con il sostegno di altre forze politiche?

In un post sul Blog delle Stelle il M5S spiega poi che, nel caso in cui domani dovesse vincere il sì, di dovrà individuare il candidato "a cui attribuire le facoltà che il Codice Etico del MoVimento 5 Stelle attribuisce solitamente al candidato presidente della Regione". Anche domani si voterà dalle ore 10 alle ore 19 e come sempre il voto è concesso solo agli iscritti da almeno sei mesi con documento certificato come è previsto dallo Statuto.