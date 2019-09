Di Battista: "Ecco perchè non dovete fidarvi del PD"

Alessandro Di Battista pubblica un nuovo sfogo su Facebook e se la prende col Partito Democratico invitano tutti i parlamentari di M5S a non fidarsi.

Alessandro Di Battista non ha alcun ruolo ufficiale nel Movimento 5 Stelle né nel nuovo esecutivo di Giuseppe Conte, ma continua a far parte dello stato maggiore di M5S anche se almeno pubblicamente il suo contributo recente si limita a sfoghi sul proprio profilo Facebook.

Oggi Di Battista ha deciso di prendersela col Partito Democratico, al governo da poche settimane proprio insieme al Movimento 5 Stelle. Col solito tono di chi ha vissuto più di altri e di chi sa cose che il resto del Mondo non ha ancora scoperto, l'ex deputato pentastellato vuole rendere partecipi tutti del propri pensiero. E non a caso il post è intitolato proprio "Quel che penso".

Il lungo sfogo si apre proprio con la contrarietà di Di Battista al governo col Partito Democratico:

L'aria da "so tutto io", però, sta rendendo Di Battista sempre meno credibile, anche e soprattutto all'interno del Movimento 5 Stelle di cui da mesi sembra voler prendere le redini e fare le scarpe al proprio leader Luigi Di Maio. E così, alla fine dello sfogo, si rivolge proprio agli "ex colleghi" di M5S per metterli in guardia dai pericoli del PD:

1. Non vi fidate del PD derenzizzato, ripeto, Renzi ci ha lasciato dentro decine di “pali”.

2. Non vi fidate dei giornali che per la prima volta vi apparecchiano interviste più morbide. Il loro obiettivo è la “normalizzazione” del Movimento (come se aver lottato contro questo sistema fosse anormale).

3. Non vi fidate delle smielate parole di Franceschini. Franceschini vuole fare il Presidente della Repubblica e sta già in campagna elettorale parlamentare...

4. Non vi fidate delle false aperture del PD sulla revoca delle concessioni ai Benetton. Salvini non ha voluto togliergli le concessioni per codardia e pavidità, il PD cercherà di non farlo per contiguità.

5. Non vi fidate dell'Europa (e sia chiaro, io non sono affatto un anti-europeista), in cambio di un po' di flessibilità in più chiederanno all'Italia le ultime chiavi di casa rimaste.

6. Non vi fidate della Lagarde, chiedete ai disgraziati greci e argentini ciò che ha fatto...

7. Non vi fidate delle notizie che arrivano dal Medio Oriente, al contrario lavorate per la Pace. Ne va dell'interesse del popolo iraniano, saudita e yemenita e di quello di un mucchio di imprese italiane che hanno sempre lavorato bene con Teheran.

8. Non vi fidate dei “nuovi ambientalisti”. Costoro sono i più sporchi, sono quelli che reputano il rispetto dell'ambiente solo uno spazio politico da occupare o che vorrebbero far pagare la lotta all'inquinamento ai poveracci e non a chi inquina davvero.