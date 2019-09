Renzi conferma il confronto in tv con Salvini: "Da Bruno Vespa tra il 15 e il 17 ottobre"

Di Redazione Blogo.it giovedì 19 settembre 2019

Matteo Renzi e Matteo Salvini si confronteranno ad ottobre nel salotto televisivo di Bruno Vespa. La conferma dal leader di Italia Viva.

Matteo Renzi contro Matteo Salvini. E viceversa. Dopo essersi scontrati a distanza per mesi, tra insulti diretti e frecciatine non troppo velate ad ogni occasione possibili, i due Matteo della politica italiana si ritroveranno faccia a faccia per un confronto in tv moderato da Bruno Vespa nel suo Porta a Porta.

Manca soltanto l'ufficializzazione della data, ma i due leader hanno già confermato la propria disponibilità. La conferma è arrivata dal senatore Matteo Renzi, impegnato in queste ore a conquistare qualsiasi spazio sulla stampa per far parlare il più possibile del suo nuovo progetto, il partito Italia Viva.

Mi fa piacere che Salvini abbia accettato la proposta di confronto lanciata a Porta a Porta. Tra il 15 e il 17 ottobre, su Rai1, finalmente ci confronteremo con l’omonino. Sarà divertente.

L'altro Matteo, quello che da Ministro dell'Interno è riuscito a farsi fuori da solo dall'esecutivo di Giuseppe Conte dopo aver aperto una crisi in piena estate con l'obiettivo di tornare subito al voto, non ha confermato pubblicamente la sua partecipazione al confronto televisivo - se si esclude l'SMS che avrebbe inviato a Bruno Vespa - ma dopo l'annuncio di Renzi non potrà di certo tirarsi indietro.