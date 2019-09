Salvini consegue la patente da "matto" a Gubbio (VIDEO)

Di redazione Blogo.it venerdì 20 settembre 2019

Matteo Salvini si concede un momento di distrazione durante il tour elettorale in Umbria e ottiene la "patente da matto"

Matteo Salvini si trova in Umbria per il tour elettorale della Lega in vista delle regionali. Tra un comizio e l’altro, l’ex ministro dell’Interno trova anche il tempo per sollazzarsi e oggi a Gubbio ha deciso di conseguire la “patente da matto”. Il momento di svago è stato documentato e condiviso sui canali social del leader del Carroccio: nel video si vede Salvini che corre intorno alla fontana del Bargello, sita nella piazza principale di Gubbio e nota ai più come "fontana dei matti".

La "patente da matto" è una tradizione per la città di Gubbio e tanti turisti che giungono nel centro umbro vi si cimentano. Per ottenerla bisogna compiere tre giri intorno alla fontana alla presenza di un cittadino locale che fa sostanzialmente da testimone e/o notaio. "Tre giri di corsa prima di ricevere la patente da matto. Lunga vita alle splendide tradizioni italiane", ha scritto Salvini su Twitter dopo essere diventato ufficialmente… “matto”.