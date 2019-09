Prodi su Renzi: "Italia Viva è come lo yogurt: ha scadenza ravvicinata"

"Mossa prevedibile, ma inspiegabile nei tempi"

Romano Prodi è stato spesso chiamato in causa dai giornalisti in questi ultimi mesi e anche oggi c'è una sua intervista che sta facendo molto parlare, rilasciata a Repubblica. Sono i suoi primi commenti sulla mossa di Matteo Renzi di uscire dal PD e fondare Italia Viva. Prodi ha detto che è stata una scelta "prevedibile, ma inspiegabile nei tempi". In effetti era praticamente da anni che si parlava della possibilità che Renzi uscisse dal partito, ma a molti è sembrato strano che abbia deciso di farlo effettivamente proprio dopo che il PD ha fatto quanto lui stesso ha chiesto, ossia si è alleato con il M5S per formare un nuovo governo anti-Salvini.

Prodi ha detto che, ai fini della durata del governo, la scissione fatta da Renzi non dovrebbe avere conseguenze:

"Ha meno importanza di quella che le si attribuisce. Adesso il suo eventuale distacco dal governo sarebbe palese e quindi lo pagherebbe più di prima"

Poi ha fatto una battuta sul nome, "Italia Viva":

"Bellissimo nome. Un mio amico lo propose per uno yogurt forse per via dei fermenti vivi. Il problema è che lo yogurt ha una scadenza ravvicinata e questo per un partito può essere un problema"

Prodi ha anche lanciato qualche altra frecciatina a Renzi:

"Nei partiti è obbligatorio saper stare in minoranza e confrontarsi continuamente nelle sedi appropriate anche quando si perde"

E ancora:

"Attenzione, che i partiti personali funzionano la prima volta. Ripeterli crea problemi. Questo vale per tutti, per Renzi e forse anche per Salvini"

Per quanto riguarda il futuro del PD, Prodi ha detto:

"Un futuro c'è se ritrova la sua anima: un'anima di sinistra, ma soprattutto un'anima riformista. E dovrebbe presentarsi con un solo punto all'ordine del giorno: lotta spietata, organica e di lungo periodo all'evasione fiscale"

Mentre sul governo ha spiegato: