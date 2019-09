Renzi: "Italia Viva non staccherà spina al governo"

Di redazione Blogo.it venerdì 20 settembre 2019

Matteo Renzi ribadisce su Facebook che la formazione del suo nuovo partito non inciderà sull’azione del neonato Governo Conte 2

Italia Viva staccherà la spina al governo Conte 2? Lo pensano diversi osservatori, che non si spiegano altrimenti la scelta “tempistica” da parte di Matteo Renzi, che è uscito dal Partito Democratico fondando un suo partito. I bene informati sostengono che lo stesso premier Giuseppe Conte sia rimasto spiazzato da questa decisione, proprio perché Renzi è stato uno dei fautori dell’accordo tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico per la formazione del governo giallorosso. Con un post pubblicato sul proprio profilo Facebook, però, l’ex rottamatore tranquillizza tutti.

“Molti commentatori che parlano di Italia Viva insistono su un concetto stravagante: staccare la spina al Governo. Dimenticano - argomenta l’ex segretario del PD - che la spina noi l’abbiamo attaccata, un mese fa, contro Salvini e contro chi voleva andare a elezioni spingendo l’Italia in recessione e ai margini dell’Europa. Eppure il pregiudizio è il solito: vogliono condizionare il Governo”.

Renzi dà appuntamento alla Leopolda

È evidente che un governo sorretto da due forze solide rappresenta una maggiore garanzia per giungere a fine legislatura, mentre se una delle due forze politiche che lo hanno composto si lacera a pochi giorni dalla nascita dell’esecutivo qualche dubbio in più sopraggiunge. Il governo Conte 2, insomma, rischia di essere composto da forze eterogenee che al primo soffio di vento possono staccare la spina e far tornare il Paese nell’incertezza politica. Un’incertezza politica che non rientra nei piani di Italia Viva, ribadisce Renzi.