Migranti, Ocean Viking chiede porto a Italia e Malta. Alarm Phone: "Altri 80 in pericolo"

Di redazione Blogo.it venerdì 20 settembre 2019

A bordo della nave di SOS Méditerranée e Medici Senza Frontiere ci sono 218 migranti.

La Ocean Viking, la nave delle Ong SOS Méditerranée e Medici Senza Frontiere, in seguito quattro diverse operazioni di salvataggio nel Mediterraneo, è giunta ora ad avere a bordo 218 migranti e per questo ha bisogno di sbarcare. Ha chiesto un porto sicuro sia a Malta sia all'Italia, che sono le nazioni più vicine, e ha fatto sapere che le autorità libiche "non hanno fornito un'alternativa a Khoms per sbarcare le persone salvate", sottolineando anche di non avere alcuna intenzione di riportare i migranti in Libia, che non può essere considerata un porto sicuro.

Intanto Alarm Phone, poco dopo mezzogiorno, ha fatto sapere che circa 80 persone sono state avvistate in acque maltesi e sono in pericolo. Malta è stata aggiornata costantemente sulla loro situazione, ma a quanto pare non ha ancora dato alcuna risposta. Le autorità maltesi non hanno detto se hanno inviato qualcuno per intervenire oppure no.