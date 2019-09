Umbria, PD: "Sorpresi da parole di Di Maio. Noi vorremmo candidare Andrea Fora"

Le prime vere tensioni tra PD e M5S si avvertono sul caso delle elezioni regionali umbre. I due partiti di maggioranza vorrebbero sostenere un candidato civico, ma non sono d'accordo sul nome. Oggi, infatti, Luigi Di Maio, in un lungo post su Facebook, ha detto apertamente di voler candidare Stefania Proietti, la sindaca di Assisi, i dem, invece, preferirebbero Andrea Fora, il giovane leader della Confcooperative locale.

Luigi Di Maio, nel giorno della votazione su Rousseau sul Patto Civico per l'Umbria, scrive un lungo post in cui parla di PD, risponde a Di Battista, ma parla anche dei cambiamenti nel MoVimento 5 Stelle.

E così, poco dopo la diffusione del post di Di Maio, è arrivata la replica del PD attraverso le parole di Walter Verini, commissario PD dell'Umbria, che in una nota ha scritto:

"Sorprendono le parole di Luigi Di Maio di questa mattina. Da giorni, in accordo con il partito nazionale, attendiamo una risposta seria su una candidatura civico-sociale da tempo in campo, a prescindere dal Pd: quella di Andrea Fora. Il quale, davanti ad eventuali intese su profili di alto spessore, aveva dato e darebbe piena disponibilità ad aiutare queste soluzioni"

Di Maio ha aperto alle alleanze per le regionali, invitando però il PD a fare un passo indietro

Poi Verini ha lanciato una frecciatina finale:

"Noi lavoriamo per unire e non per dividere un campo largo che può essere vincente"