Umbria, ok da Rousseau al 'patto civico'. Accordo Pd-M5S vicino: Francesca Di Maolo in pole

Di Redazione Blogo.it venerdì 20 settembre 2019

La base del Movimento 5 Stelle ha scelto di seguire, ancora una volta, la linea proposta dai vertici. Oltre 35mila attivisti hanno votato oggi sulla Piattaforma Rousseau e al 60,9% hanno deciso che il "MoVimento 5 Stelle sosterrà un candidato Presidente civico nelle prossime elezioni regionali in Umbria". Che poi, tradotto, vorrebbe dire allearsi con il Partito Democratico in sostegno di un candidato Presidente estraneo ad entrambi i partiti.

Il risultato di questo sondaggio tra gli iscritti è stato salutato come un successo:

"Come sempre nel MoVimento vince la democrazia. Oggi migliaia di cittadini hanno scelto, attraverso la partecipazione su Rousseau, di dare vita a un Patto civico per l'Umbria. Questa è la strada che abbiamo proposto e che i cittadini hanno confermato per poter cambiare un sistema che in Umbria ha creato ulteriore sfiducia delle persone verso le istituzioni. Ed è comprensibile, visto anche lo scandalo della corruzione nella sanità. Siamo consapevoli che questo è un esperimento, innovativo, e che comporta un'altra grande responsabilità, ma la partecipazione delle persone che votano e scelgono di dire la loro ci dà forza. E siamo orgogliosi di questo metodo".

"Adesso in Umbria andiamo avanti, valorizzando i migliori profili e le eccellenze della società. Siamo liberi di agire e proporre soluzioni e percorsi diversi. E se altri ci attaccano, noi andiamo avanti con umiltà, ma anche con coraggio!".

Fino ad oggi pomeriggio le due parti sembravano molto distanti: il Pd proponeva Andrea Fora, giovane leader della Confcooperative, mentre il M5S puntava su Stefania Proietti, Sindaca di Assisi.

Pd e M5S sembrano, invece, essere arrivati ad un punto d'intesa in serata, convergendo sul nome di Francesca Di Maolo, Presidente dal 2013 dell'Istituto Serafico di Assisi, noto centro sanitario che si occupa di bambini e ragazzi con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali. La Di Maolo, 48 anni, è un'esponente del mondo cattolico, che svolge la professione di avvocato.