Conte sui migranti: "Non darò tregua a Macron". Salvini? "Anche Orban l'ha abbandonato"

Di redazione Blogo.it sabato 21 settembre 2019

Il premier Giuseppe Conte ha confermato i passi avanti fatti con l'UE sul tema dell'immigrazione, non mancando di lanciare una frecciatina all'ex ministro Salvini: "Chiedete ad Orban perché non ha seguito Salvini. La Lega s'è trovata isolata".

Il premier Giuseppe Conte, intervenuto oggi alla kermesse di Fratelli d'Italia a Roma, Atreju 2019, ha toccato anche il delicato tema dei migranti, ricordando che in pochi giorni sono già stati fatti dei passi importanti in Europa.

Il 23 settembre, infatti, si terrà l'atteso vertice a Malta che dovrebbe sancire l'accordo a cui l'Italia sta lavorando da settimane insieme a Francia e Germania e che dovrebbe stabilire un sistema di quote per la ripartizione dei migranti in arrivo in Europa, coinvolgendo anche altri Paesi UE:

Il tema l'ho molto battuto con Macron, e sarò testardo fino alla fine. La redistribuzione non può limitarsi ai richiedenti asilo, anche perché le procedure richiedono tempo. I migranti che arrivano l'Italia non se li terrà da soli, non lo accetterà. L'Italia non non può essere primo approdo di chiunque voglia arrivare.

Il tema dei migranti è stato al centro della propaganda della Lega per mesi e mesi e anche dopo la costituzione del nuovo esecutivo, l'ex Ministro dell'Interno Matteo Salvini continua ad usare i migranti e gli sbarchi per accaparrare consensi, anche se a detta di Conte la Lega è sempre più isolata in Europa.