Orban: "Governo italiano separato dal popolo". Di Maio risponde: "Parli del suo Paese"

Di redazione Blogo.it sabato 21 settembre 2019

Il premier ungherese Viktor Orban interviene alla kermesse di Fratelli d'Italia e si scaglia contro il governo attuale. La replica del Ministro degli Esteri Luigi Di Maio non si è fatta attendere.

Il primo ministro dell'Ungheria Viktor Orban è stato uno degli ospiti della giornata di apertura di Atreju 2019, la kermesse di Forza Italia che si sta svolgendo a Roma questo fine settimana, si è allargato in un giudizio sull'Italia e sul suo governo usando gli stessi toni che l'ex Ministro dell'Interno Matteo Salvini ha utilizzato per mesi e continua ad utilizzare anche oggi.

In Italia il governo è stato separato dal popolo. Siamo in presenza di una nuova offensiva della sinistra: ci sono nuovi politici che non hanno capito nulla e tornano i vecchi quadri e anche loro non hanno capito nulla. Vedo tornare Matteo Renzi, vedo Paolo Gentiloni in Europa. Ovunque torni la sinistra al governo succede la stessa cosa: fanno entrare i migranti e aumentano le tasse. Per la sinistra i migranti sono futuri elettori, sono persone che importano e a cui dare la cittadinanza per averne il voto.

Orban, da sempre contrario anche alla politica di redistribuzione dei migranti, ha ribadito anche in questa occasione quanto l'Ungheria non sia disposta a collaborare:

La sinistra non ha capito nulla dai suoi errori: di nuovo puntano sulla ridistribuzione dei migranti. Il premier Giuseppe Conte poco prima ha chiesto perché l'Ungheria non aiuta di più l'Italia sulla migrazione: io gli rispondo che siamo ben disposti a dare aiuto all'Italia, ma ci sono cose in cui non possiamo aiutare. No quote di ridistribuzione, sì quote di rimpatrio: riportare i migranti da dove sono venuti. In questo saremo al vostro fianco.

Sembra di sentir parlare proprio Matteo Salvini, con la differenza che Orban si limita a giudicare da fuori. E infatti la replica piccata di chi era al governo anche con Salvini non ha tardato ad arrivare. Il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha invitato Orban a limitarsi a parlare del popolo ungherese: