Migranti, Viminale: Ocean Viking può sbarcare a Messina

Aggiornamento ore 22:30 - Il Viminale ha accolto l'appello della Ocean Viking e ha concesso lo sbarco nel porto di Messina. La nave sta affrontando condizioni meteorologiche avverse a largo di Linosa e a bordo ci sono 14 bambini, la più piccola è una neonata di soli otto giorni.

La Ocean Viking, nave delle Ong SOS Méditerranée e Medici Senza Frontiere, è ancora in mare e ha a bordo 182 migranti salvati in quattro diverse operazioni la scorsa settimana. Adesso è a largo di Linosa e la situazione sta diventando problematica perché il meteo è avverso.

Oggi, infatti, SOS Méditerranée via Twitter ha spiegato:

E ha aggiunto:

Già nei giorni scorsi la Ocean Viking aveva chiesto l'intervento delle autorità italiane e maltesi, ma né Roma né La Valletta hanno risposto all'appello.

Medici Senza Frontiere ha sottolineato che "lo sbarco di queste 182 persone vulnerabili non può essere ulteriormente rimandato"

