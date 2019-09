Regionali, Salvini: "Chi sono io per dire no a Berlusconi? Si corre uniti"

Di redazione Blogo.it lunedì 23 settembre 2019

Passo indietro del segretario della Lega...

Matteo Salvini oggi, sollecitato dai giornalisti, ha parlato due volte dei rapporti con Silvio Berlusconi che ha ammesso di aver visto l'ultima volta solo la settimana scorsa. È intervenuto in mattinata a "Non stop news" su RTL 102.5 e poi è andato al Salone Nautico di Genova dove ha ripetuto più volte che non vuole escludere Forza Italia e che, anzi, il suo obiettivo è quello di includere e aprire anche ad altri. Sul caso specifico della Liguria ha detto che "squadra che vince non si cambia", perciò sosterrà Giovanni Toti. Salvini ha spiegato:

"C'è una squadra, preferisco sempre il gioco di squadra. Servono undici giocatori per vincere la partita, uno solo non può vincere"

E ha aggiunto:

"La coalizione non è ferma solo a Lega, Fi e Fdi ma stiamo cercando di coinvolgere anche altri, come in Umbria, dove ci saranno le liste civiche, la lista del candidato"

E su Berlusconi ha detto anche:

"C'è un movimento guidato da Silvio Berlusconi. Chi sono io per dire tu sì o tu no. Governiamo importanti regioni, in migliaia di comuni. Quindi l'obiettivo è includere"

Ieri Berlusconi, intervenendo telefonicamente all'evento organizzato da Antonio Tajani a Viterbo, aveva lanciato parole abbastanza dure nei confronti di Salvini e dell'Opa lanciata dalla Lega nei confronti di Forza Italia, sottolineando anche che gli azzurri non saranno mai sovranisti.

Mariastella Gelmini, capogruppo alla Camera di Forza Italia, oggi a SkyTg24 ha commentato il passo indietro di Salvini:

"Il centrodestra, che ha attraversato una fase non facile, deve ricucire i fili della coalizione e mi fa piacere che Salvini abbia detto di preferire il gioco di squadra all'uomo solo al comando"

E ha aggiunto: