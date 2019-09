Renzi: "Italia Viva è il primo partito femminista. Il maschilismo politico italiano è molto resistente"

Matteo Renzi ha rilasciato un'intervista a Quotidiano.net incentrata su una particolare caratteristica del partito che ha appena fondato, Italia Viva, che si propone di essere il primo partito italiano davvero femminista e non solo per puntare al voto delle donne. L'ex Premier ha detto:

"A livello internazionale il tema della partecipazione delle donne alla politica è molto sentito mentre da noi resta incredibilmente sottovalutato. Il femminismo non fa parte della tradizione da cui provengo, ma la questione ha una primaria importanza"

E ha spiegato qual è secondo lui il motivo:

"Il maschilismo politico italiano è molto resistente. Le donne vengono considerate con condiscendenza o solo per evitare troppe recriminazioni. Incredibile la misoginia che si riversa sulle politiche. Quello che si è detto di Teresa Bellanova: il vestito, la licenza media. Su un uomo che da bracciante arriva a diventare ministro si sarebbe scritta una fiction tv. Per lei il tema è stato l’abito"

E a proposito della ministra Teresa Bellanova, Renzi ha confermato ce è la Presidente di Italia Viva:

"Sì, sarà il nostro leader ma dovrà farà anche il ministro come Elena Bonetti. Tante donne hanno un ruolo di prima linea: Maria Elena Boschi capogruppo alla Camera. Lisa Noja responsabile del Manifesto dei Valori. Maria Chiara Gadda al Piano Verde. Ho sempre garantito il 50/50, da Presidente di Provincia, da Sindaco e da Presidente del Consiglio. Ma insisto: la battaglia è soprattutto culturale e simbolica. Ho in mente un bambino tedesco che in campagna elettorale chiese a sua madre se anche un uomo poteva diventare Cancelliere. Molto ispirante"