Migranti: 420 espulsi a Padova, permessi di soggiorno ottenuti illegalmente

mercoledì 25 settembre 2019

Hanno ottenuto il premesso di soggiorno grazie a contratti di lavoro fasulli: decreto di espulsione da Padova per 422 cittadini stranieri

Martedì scorso, il tribunale di Padova ha emesso sentenza di condanna nei confronti di un nigeriano e di un consulente del lavoro per immigrazione clandestina. Il cittadino nigeriano, titolare di due attività kebab, assumeva in maniera fittizia dei connazionali e consegnava le pratiche al consulente che poi si occupava di seguire il finto assunto nella richiesta dei documenti di soggiorno in Questura. Dopo aver scoperto la truffa, l’ufficio immigrazione della Questura è ora alla ricerca dei 142 assunti in maniera illegale per procedere all’espulsione.

Contestualmente, è in programma l’espulsione di altri 280 migranti che nel corso degli ultimi anni hanno ottenuto documenti italiani tramite false certificazioni emesse da avvocati, consulenti del lavoro e forze dell’ordine corrotte. In totale, sono 422 gli stranieri che nei prossimi giorni saranno espulsi da Padova.