Papa Francesco: "Sono tentato e assediato, pregate per me"

Di redazione Blogo.it giovedì 26 settembre 2019

Papa Francesco chiede aiuto ai fedeli: le parole del Pontefice riportate dal direttore di Civiltà Cattolica e pronunciate durante il viaggio in Africa

Papa Francesco chiede aiuto ai fedeli. Durante il recente viaggio in Africa, dove ha incontrato i Gesuiti, il Pontefice ha ammesso di essere "tentato" e "molto assediato". Per questo motivo, il capo della Chiesa Cattolica sostiene che "è molto importante che la gente preghi per il Pontefice e le sue intenzioni perché solo così può essere liberato".

Le parole di Papa Francesco sono riportate dal direttore di Civiltà Cattolica. "Sento continuamente il bisogno di chiedere l'elemosina della preghiera del mio popolo", l’altra frase attribuita al Vescovo di Roma, che ha citato un episodio della vita di San Pietro. "Quando Pietro era imprigionato, la Chiesa ha pregato incessantemente per lui. Se la Chiesa prega per il Papa - conclude - , questo è una grazia".