Francia: morto l’ex presidente Jacques Chirac

Di Redazione Blogo.it giovedì 26 settembre 2019

Si è spento a 86 anni l’ex presidente francese Jacques Chirac: si era ritirato dalla politica ormai da diversi anni, nel 2005 fu colpito da ictus

È morto Jacques Chirac, ex presidente della Repubblica francese dal 1995 al 2007. Chirac aveva 86 anni e si era ritirato a vita privata ormai da diversi anni. Viveva con la moglie Bernadette nella sua casa di Parigi. Nel 2005 fu colpito da un ictus e negli ultimi due anni di mandato fu costretto spesso a ricorrere a ricoveri in ospedale. Per via dei suoi problemi di salute, negli ultimi anni è apparso in pubblico molto di rado.

La porte-parole de la Commission, @Mina_Andreeva, présente ses condoléances pour la mort de Jacques #Chirac en... anglais. Tout est dit sur ce qu’est devenue la Commission. pic.twitter.com/CdFx9BzI0b — Jean Quatremer (@quatremer) September 26, 2019

I due mandati di Chirac alla presidenza della Repubblica

Nel 2007 Chirac ha comunicato pubblicamente la sua volontà di non candidarsi per un terzo mandato, sostenendo piuttosto Nicolas Sarkozy. Fondatore dei due principali partiti di centrodestra in Francia - il Raggruppamento per la Repubblica e l'Unione per un Movimento Popolare - Chirac è stato primo ministro dal 1974 al 1976 durante la presidenza di Valéry Giscard d'Estaing e dal 1986 al 1988 con François Mitterrand. Contestualmente, dal 1977 al 1995 ha avuto l’incarico di sindaco di Parigi.

Nel 1995 viene eletto presidente della Repubblica: durante il suo primo mandato sono stati primi ministri Alain Juppé e Lionel Jospin. Rieletto nel 2002, ha nominato a capo del governo prima Jean-Pierre Raffarin e Dominique de Villepin.