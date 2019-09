M5S, Lezzi: "Sono arrabbiata, ma non tradisco"

Barbara Lezzi non ha ancora metabolizzato l'alleanza con il Pd, che ha anche comportato la sua uscita dall'Esecutivo

C'è del malcontento nel Movimento 5 Stelle. La senatrice Barbara Lezzi, ex Ministro per il Sud e la coesione territoriale, ha pubblicato uno status su Facebook per ribadire la sua fedeltà al Movimento 5 Stelle, senza però rinunciare a togliersi qualche sassolino dalle scarpe: "Continuare per sempre la pratica del migliorare se stesso senza mai rinunciare alle proprie motivazioni, idee, aspettative. Da madre, questo vorrei trasmettere a mio figlio. E dal Movimento 5 Stelle mi aspetto lo stesso impegno. Lavoro per questo, ci sono da oltre dieci anni e ci sarò per sempre".

Per la Lezzi il declassamento da Ministro a Senatrice è una ferita ancora aperta, specialmente perché a dirigere il "suo" dicastero è arrivato un esponente del Partito Democratico: "sono arrabbiata perché non abbiamo più il ministero per il Sud? Per questo parlo? Certo, anche per questo. E lo rivendico a testa alta perché abbiamo lavorato in questi mesi quasi senza soldi. Perché ora arriva la nuova programmazione dei fondi e noi abbiamo abdicato alla responsabilità del cambiamento per ben otto regioni e le abbiamo riconsegnate a coloro che i cittadini avevano mandato a casa".

E ancora: "Sono arrabbiatissima perché i miei conterranei mi dicono: vi abbiamo dato il voto e ci avete ridato i soliti personaggi. Ma mai e poi mai trovo nella mia delusione la motivazione del tradimento. Chi oggi è andato a ingrossare le fila del gruppo di Renzi lo fa con i nostri voti, con la fiducia conquistata dal nostro lavoro e dalla nostra severa opposizione al governo della scorsa legislatura. Di tutti a tutti i livelli. Se le ragioni del malcontento sono tali da rendere difficoltoso restare nel Movimento, armi e bagagli e te ne torni a casa per conquistarti la fiducia dei cittadini. E basta".

Infine la senatrice ha rivendicato il suo essere una vera pentastellata rispetto ad altri: "Il Movimento, però, non rinunci a migliorare se stesso. Emargini l'irriconoscenza e la saccenteria. Torni a credere ed a ascoltare chi non si è intimorito del dileggio, chi ha ignorato le macchine del fango mediatiche, chi ha sempre e solo rivendicato il benessere dei cittadini e il rispetto delle loro scelte. Chi non si è mai vergognato di lavorare sotto il simbolo del Movimento 5 Stelle".