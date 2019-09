Zingaretti invita tutti in piazza per fare nuove tessere PD: "Un cambio radicale"

Di redazione Blogo.it giovedì 26 settembre 2019

Un lungo appello tramite il suo blog sull'Huffington Post.

Nicola Zingaretti oggi ha pubblicato un lungo post sul blog che cura sull'Huffington Post per invitare tutti a scendere in strada e andare nelle piazze tra il 3 e il 6 ottobre per fare la tessera del PD. Dopo la scissione con Italia Viva di Matteo Renzi, i dem hanno bisogno di nuova linfa e allora ecco delle giornate dedicate ai nuovi potenziali iscritti.

Condividendo il post sul suo account Facebook Zingaretti ha scritto:

"Dal 3 al 6 ottobre incontriamoci nelle strade e nelle piazze, facciamo le tessere, ascoltiamo le critiche e le opinioni delle persone. Per fare la differenza dobbiamo offrire agli italiani una bella politica, da nord a sud dell'Italia. Solo così possiamo combattere le destre: territorio per territorio, Comune per Comune. Riportiamo speranza e solidarietà dove oggi ci sono odio e rabbia con un grande Partito Democratico unito, aperto, plurale e veramente rinnovato. Abbiamo bisogno di voi! Invadeteci con le vostre idee, con le vostre competenze e il vostro entusiasmo!"

E nell'articolo sull'Huffington Post ha spiegato:

"Per noi è arrivato il momento di accettare a tutto campo la sfida dell’innovazione. 'Unità e cambiamento' è il messaggio che abbiamo ricevuto dal voto alle primarie. Abbiamo avuto la fiducia e l’attenzione di oltre un milione e mezzo di cittadini. Dobbiamo, anzitutto, continuare a cambiare noi stessi. Su questa strada continuiamo, per questa strada ora acceleriamo"

Poi ha fatto riferimento a quell'unità che è stata così minata nelle ultime settimane:

"Continueremo a lavorare per l’unità, non solo dentro il Partito Democratico, ma anche e soprattutto per l’unità del Partito Democratico con le forze sociali, civiche e associative che sostengono ogni giorno questo Paese. Apriamo le porte del nostro partito, considerando anche modalità innovative per coinvolgere associazioni e gruppi informali. Apriamo, anche fisicamente, le porte dei nostri Circoli e dei Forum. Trasformiamoli in spazi sociali, aperti e utili al territorio"

Ed è tornato a parlare anche dell'importanza di fare proseliti attraverso il web:

"Inauguriamo la stagione di un Partito Democratico che viva pienamente anche nel mondo digitale: creiamo un ecosistema online dove i nostri iscritti possano partecipare attivamente alle grandi decisioni e alle imprese che abbiamo dinnanzi"

Infine ha invitato tutti a organizzarsi nei prossimi giorni e ha fatto riferimento a "Salvini e le destre" come gli acerrimi nemici: