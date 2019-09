Offese razziste a Jesus, il premier Conte: "Responsabile fuori dagli stadi a vita"

venerdì 27 settembre 2019

Dopo i Daspo decennali decisi dal questore di Torino per gli ultras della Juventus indagati nell’inchiesta Last Banner, pugno duro anche contro il razzismo.

A chiederlo è il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in riferimento a quanto accaduto ieri al giocatore della Roma Juan Jesus. Chi lo ha "insultato" - scrive Conte su Twitter - "non ha alcuna passione per lo sport: che stia fuori a vita dagli stadi sportivi".

Chi ha insultato ieri #JuanJesus non ha alcuna passione per lo sport: che stia fuori a vita dagli stadi sportivi! — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) September 27, 2019

Il difensore brasiliano della Roma dopo gli insulti razzisti ricevuti nella posta privata di Instagram aveva pubblicato sul suo profilo social lo screenshot delle pesanti offese, aggiungendo, rivolto soprattutto alla sua società: "Sapete già cosa fare con un tifoso così". La riposta della A.S. Roma non si è fatta attendere assicurando che il responsabile sarà "daspato a vita dalle nostre partite". L’episodio è stato denunciato alla polizia postale.

Il gestore di questo account Instagram ha inviato insulti razzisti disgustosi a Juan Jesus, attraverso un messaggio diretto.



Abbiamo segnalato l’account alla Polizia e a Instagram.



La persona responsabile sarà daspata a vita dalle partite dell’#ASRoma. #NoToRacism pic.twitter.com/A7ZQqEIj1G — AS Roma (@OfficialASRoma) September 26, 2019

L’interessato intanto su Twitter dice che lui non c’entra:

Occhio che il pagliaccione già dice "non ho stato io" pic.twitter.com/7AMa6Y5Eif — JimmyBancoPosta™️ (@JimmyBancoPosta) September 26, 2019

La polposta sta eseguendo tutti gli accertamenti del caso.