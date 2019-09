Sondaggi politici: PD sotto il 20%, Renzi al 4,8%, Lega al 30,8%, M5S perde ancora

Di redazione Blogo.it sabato 28 settembre 2019

I pentastellati ora sono al 20,8%.

Il Corriere della Sera ha pubblicato un nuovo sondaggio condotto da IPSOS per testare le attuali intenzioni di voto degli italiani dopo queste prime settimane di governo giallorosso. Proprio sull'esecutivo il dato è che il gradimento è leggermente salito, infatti ora il giudizio sul Conte bis è per il 39% positivo e per il 48% negativo, con un indice complessivo che sale dal 41% al 45% in un mese.

Per quanto riguarda i principali rappresentanti delle forze di governo, l'indice di apprezzamento di Luigi Di Maio del M5S è del 26%, uguale a due settimane fa, stabile anche quello di Dario Franceschini del PD al 21%, mentre Roberto Speranza e Teresa Bellanova, rispettivamente di Liberi e Uguali e Italia Viva, è del 19%, ma sono conosciuti solo dalla metà degli intervistati.

A proposito di Italia Viva, la percentuale di potenziali elettori sale rispetto ai primi sondaggi e ora si attesta attorno al 4,8%. I voti sembrano tutti "rubati" al PD che, invece, torna di nuovo sotto il 20%. I dem, che alle elezioni europee avevano ottenuto il 22,7%, nei sondaggi del 29 agosto avevano il 22,3%, ora scendono al 19,5%.

Scendono anche le altre principali forze politiche: in un mese la Lega ha perso un 1%, passando dal 31,8% di agosto al 30,8, il MoVimento 5 Stelle è passato dal 24,2% al 20,8%. In seno al centrodestra Forza Italia ha recuperato un punto, passando dal 6% al 7%, che è però la metà esatta del 14% ottenuto alle elezioni di marzo 2018. Percorso inverso per Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, che nel 2018 aveva il 4,4% e ora è all'8,9%, con un +1,1% in questo mese rispetto ad agosto.

Per quanto riguarda il giudizio dato al governo Conte dagli elettori dei singoli partiti, vediamo che tra i leghisti è per il 79% negativo e il 21% positivo, tra i sostenitori del PD è per il 63% positivo e per il 29% negativo, tra quelli del M5S è per il 74% positivo e 25% negativo, tra i sostenitori di Forza Italia o Fratelli d'Italia è negativo per il 74% e positivo per il 25%. Tra coloro che hanno votato per altre liste il giudizio è positivo per il 43% e negativo per il 47%. Tra coloro che sono indecisi su quale partito votare, il giudizio sul governo è per il 41% negativo e 31% positivo, mentre il 28% non sa.