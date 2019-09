Unhcr, barca con 50 persone a bordo si ribalta al largo della Libia

Di Redazione Blogo.it sabato 28 settembre 2019

L'allarme è stato lanciato dall'Unhcr, che ha perso contatto con la barca ieri sera alle 22:22

"Una barca con oltre 50 persone a bordo si è ribaltata a largo delle coste della Libia". Questo è l'allarme lanciato dall'Unhcr via twitter, che ha aggiunto che "i soccorritori sono in arrivo e l'Unhcr ed i partners sono pronti a dare assistenza umanitaria e medica dopo lo sbarco".

A boat carrying over 50 persons capsized off Libyan shores.

Rescuers on their way and UNHCR and partners ready to provide medical and humanitarian assistance upon disembarkation. — UNHCR Libya (@UNHCRLibya) 28 settembre 2019

L'allarme diffuso dall'Unhcr era stato anticipato ieri sera da Alarm Phone, che aveva anche aggiunto di aver immediatamente allertato le autorità di Libia, Italia e Malta senza trovare risposte: "Siamo stati contatti da un barca in pericolo con circa 56 persone a bordo, partita dalla #Libia giorni fa. Abbiamo informato le autorità in #Libia, #Italia e #Malta ma nessuno ha lanciato un soccorso. I naufraghi temono di morire e chiedono aiuto! Abbiamo perso contatto con la barca alle 22.22. Tutte le autorità sono state allertate di continuo ma non reagiscono, e per quanto ne sappiamo non hanno mandato alcun soccorso".

Questa mattina la richiesta di aiuto era stata rilanciata sempre da Alarm Phone: "Non sappiamo se le 56 persone possano sopravvivere un’altra notte in mare. Non lasciatele annegare! Durante la notte non siamo riusciti a parlare con le 56 persone in pericolo. La cosiddetta guardia costiera libica e le autorità Europee stanno ignorando le nostre richieste di salvataggio. Questa è omissione di soccorso".

E ancora: "Le persone a bordo dicono che stanno imbarcando acqua e che varie persone, inclusi bambini sono andate fuoribordo. Temiamo che ci siano delle fatalità. Cos'altro deve succedere affinché le autorità si prendano responsabilità per la situazione?".