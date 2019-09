Radio Maria si traveste da hater di Greta Thunberg: "Volto indignato il tuo o manipolato?"

Di Redazione Blogo.it domenica 29 settembre 2019

Il post è stato poi rimosso, proprio come la vignetta contro le donne che fanno pochi figli.

Radio Maria colpisce ancora e rimedia un'altra figuraccia con un post su Facebook prima pubblicato e poi rimosso. Ma a poco è servito toglierlo dalla pagina, se non a rimarcare, ancora una volta, la propria codardia, l'abitudine di gettare il sasso e poi nascondere la mano. Proprio come è avvenuto a giugno con una vignetta contro le donne che fanno pochi figli, pubblicata sul noto social network e rimossa non appena sono arrivate le prime critiche, lo stesso è successo con un post pubblicato in questi giorni contro l'attivista svedese Greta Thunberg. Ma ovviamente lo screenshot ha fatto il giro del web ed è diventato virale.

Radio Maria ha pubblicato una foto di Greta Thunberg durante il suo discorso all'Onu, che è stato particolarmente sentito dalla ragazza, che ha parlato tra rabbia e lacrime, e sotto ha scritto:

"Venerdì clima glaciale.

Cara Greta,

dopo che abbiamo buttato Dio nella pattumiera, vogliamo salvare il pianeta? Dopo che lasciamo sopprimere i feti umani, vogliamo proteggere i cuccioli animali? Dopo che confondiamo i generi, vogliamo salvare le specie? Dopo che aiutiamo gli uomini a morire, vogliamo far crescere le foreste? Volto indignato il tuo, o forse manipolato? Giovani, non lasciatevi ingannare!"

Tra i commenti più belli quelli di chi si chiede se Dio, che secondo Radio Maria è stato "buttato nella pattumiera", sia stato messo nell'umido o nell'indifferenziata...

Radio Maria ha anche condiviso un articolo di Rodolfo Casadei pubblicato sulla rivista cattolica Tempi in cui si afferma che anche Greta "è un caso di infanzia sfruttata ai fini di eco-tassa". Non mancano poi condivisioni di articoli del Giornale e di Libero, tra i quotidiani "negazionisti" del problema dei cambiamenti climatici.

Insomma, Radio Maria, con svariati post deliranti, contrastando anche con quanto affermato da Papa Francesco, ha preso posizione contro la salvaguardia dell'ambiente. E pensare che prima la Terra era considerata un dono di Dio...