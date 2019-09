Giornata del Migrante, Papa Francesco: "Torni l'umanità, basta indifferenza"

Di redazione Blogo.it domenica 29 settembre 2019

"Dobbiamo avere un'attenzione particolare verso i forestieri, le vedove, gli orfani e tutti gli scartati dei nostri giorni".

Nella Giornata Mondiale del Migrante e Rifugiato Papa Francesco, durante la messa, ha fatto un discorso con cui vuole inviare tutti a tornare umani e a non essere indifferenti di fronte alle persone emarginate, di qualunque tipo, non solo gli stranieri che arrivano nel nostro Paese. Il Pontefice ha infatti spiegato:

"Dobbiamo avere un'attenzione particolare verso i forestieri, come pure per le vedove, gli orfani e tutti gli scartati dei nostri giorni. Non si tratta solo di forestieri, ma di tutti gli abitanti delle periferie esistenziali che assieme ai migranti e ai rifugiati sono vittime della cultura dello scarto. Il Signore ci chiede di mettere in pratica la carità nei loro confronti e restaurare la loro umanità, assieme alla nostra, senza escludere nessuno, senza lasciare fuori nessuno"

Papa Francesco poi ha continuato:

"Contemporaneamente all'esercizio della carità, il Signore ci chiede di riflettere sulle ingiustizie che generano esclusione, in particolare sui privilegi di pochi che, per essere conservati, vanno a scapito di molti. Il mondo odierno è ogni giorno più elitista e crudele con gli esclusi. È una verità che fa dolore: questo mondo è ogni giorno più elitista, più crudele con gli esclusi. I Paesi in via di sviluppo continuano a essere depauperati delle loro migliori risorse naturali e umane a beneficio di pochi mercati privilegiati. Le guerre interessano solo alcune regioni del mondo, ma le armi per farle vengono prodotte e vendute in altre regioni, le quali poi non vogliono farsi carico dei rifugiati prodotti da tali conflitti. Chi ne fa le spese sono sempre i piccoli, i poveri, i più vulnerabili, ai quali si impedisce di sedersi a tavola e si lasciano le briciole del banchetto"

Bergoglio ha poi invitato a non essere indifferenti davanti alla povertà: