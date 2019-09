Mestre: genitori bengalesi chiedono carne halal a scuola, Lega protesta

Di redazione Blogo.it domenica 29 settembre 2019

Fa discutere la richiesta di un gruppo di genitori bengalesi alla scuola frequentata dai figli: vogliono nel menu della mensa la carne halal

Polemiche e proteste a Mestre per la richiesta di un gruppo di genitori bengalesi. Per i loro figli che frequentano una scuola elementare del posto, gli stranieri hanno chiesto che venga inserita nel menu della mensa scolastica la carne halal, ovvero macellata secondo il metodo musulmano che la rende per loro lecita. La richiesta è stata effettuata in occasione del primo incontro tra le famiglie e le maestre della classe 1a elementare.

Lega: "Siamo all'apoteosi dell'assurdo"

La risposta immediata della dirigenza scolastica è stata quella di consigliare ai genitori, non potendo garantire quel tipo particolare di carne, "di richiedere sul modulo di iscrizione al servizio mensa un menù senza carne". Insorge la Lega, da sempre molto attenta alle tematiche che riguardano l’integrazione dei cittadini stranieri soprattutto nel territorio del Nord Italia. Alex Bazzaro, deputato del Carroccio, protesta: "Siamo davvero all'apoteosi dell'assurdo - sottolinea - . Ora i genitori dei bambini musulmani più integralisti pretendono di avere una dieta religiosa con carne Halal. Alla faccia dell'integrazione!".