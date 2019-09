Istat: disoccupazione scende al 9,5% ad agosto, miglior dato dal 2011

Di redazione Blogo.it lunedì 30 settembre 2019

Ad agosto 2019 la disoccupazione ha toccato il minimo degli ultimi 8 anni (9,5%), ma torna ad aumentare il numero degli inattivi

Ad agosto 2019 il tasso di disoccupazione scende al 9,5% facendo segnare il miglior dato dal novembre del 2011. Come riferisce l’Istat, il dato è in calo dello 0,3% rispetto al mese precedente, mentre scende dell’1,3% su base mensile la disoccupazione giovanile, che si porta così al 27,1%. In questo caso, secondo quanto sottolinea l’istituto di statistica, si tratta del dato più basso da agosto 2010.

Dal report dell’Istat emergono comunque anche dati contraddittori, perché tornano a crescere gli inattivi, dopo cinque mesi di stallo. Rispetto a luglio, ad agosto sono 73mila in più le persone incluse nella fascia di età tra i 15 e i 64 anni, che non hanno un lavoro e non lo cercano nemmeno.

Ad agosto occupazione stabile rispetto a luglio. Aumentano i dipendenti permanenti e quelli a termine (+32 mila nel complesso), diminuiscono gli autonomi (-33 mila) #istat https://t.co/MfxXOsjqkJ pic.twitter.com/cnH1YGig8q — Istat (@istat_it) September 30, 2019

Istat: stabili gli occupati

Stabile, invece, la stima degli occupati: ad agosto il dato è sostanzialmente in linea con quello di luglio, anche se l’Istat rileva un aumento per gli ultracinquantenni (+34mila) e un alo degli occupati (-23mila) nella fascia 15-24. Quanto al tipo di occupazione, dal report emerge una crescita dei lavoratori dipendenti, in particolare quelli permanenti (+27mila), ma diminuiscono gli indipendenti (-33mila). Il tasso di occupazione rimane ai massimi storici, ovvero 59,2%.