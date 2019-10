Ponte Genova, Conte al varo del primo tratto: "Nuovo viadotto simbolo di rinascita"

A Genova oggi è stato varato il primo impalcato del nuovo viadotto sul Polcevera che va a sostituire il Ponte Morandi demolito interamente dopo il crollo avvenuto il 14 agosto 2018. All'evento si è presentato il Premier Giuseppe Conte, accompagnato da un altro rappresentante del suo governo, la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli.

Durante il suo discorso il Premier ha detto:

E ha aggiunto:

"La soddisfazione di questo progetto non ci fa dimenticare le 43 vittime del ponte. Questo è un progetto che realizza la volontà di riscatto, ma in questo progetto c'è quasi incorporato il ricordo di 43 vittime, e chi ricopre incarichi pubblici ha il dovere della memoria, ha il dovere di testimoniare questa memoria anche con atti concreti, con l'impegno costante per potenziare la prevenzione e rafforzare la sicurezza delle nostre infrastrutture"

Presente anche l'architetto Renzo Piano, che ha donato ai genovesi il progetto del nuovo ponte, che ricorda la chiglia di una nave:

"È un riscatto e può suonare un po' consolatorio, ma non è così perché qui c'è stata una grande tragedia che non si può dimenticare. È proprio come l'avevamo pensato. Oggi lo variamo, i vari si fanno solo per le navi e i ponti"