Sondaggio politico Swg: tutti in calo, anche Italia Viva appena nata... Cresce solo FdI

Di redazione Blogo.it martedì 1 ottobre 2019

Il sondaggio commissionato dal TgLa7 di Enrico Mentana.

il Tg La7 di Enrico Mentana che ha commissionato un sondaggio a Swg. E da questo sondaggio è emerso, sostanzialmente, che tutti i partiti sono in calo, tranne Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni.

In particolare, la Lega di Matteo Salvini ha perso uno 0,8% rispetto al 23 settembre, quindi in una settimana ed è passato dal 33,6 al 32,8%. Ma anche Italia Viva di Matteo Renzi, che è appena nato, è già in calo: dal 5,4 di una settimana fa al 4,9% di adesso.

Il MoVimento 5 Stelle ha perso uno 0,4% e ora è al 19,6, solo uno 0,2% in più dei nuovi alleati di governo del PD, partito che è stabile al 19,4%. Più o meno ferma anche Forza Italia, che è al 5% (una settimana fa era al 5,1).

L'unico partito che continua a crescere, come detto, è Fratelli d'Italia, che in una settimana ha guadagnato un altro 0,6% e adesso è al 7,3%.

Swg si è anche chiesto se, in qualche modo, le manifestazioni dei giovani per la settimana per il clima, nell'ambito dei Fridays for Future, abbiano inciso sull'andamento dei Verdi, ma sembra non esserci stata alcuna conseguenza dal punto di vista del consenso, perché sono sempre fermi al 2%.