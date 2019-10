Salvini: "Test antidroga ai parlamentari per vedere se quando votano hanno pippato"

Matteo Salvini ieri sera, durante un comizio a Stroncone, in provincia di Terni, è tornato sul tema della legalizzazione della droga e poi ha divagato, dicendo che, secondo lui, ci vorrebbero i test antidroga sui parlamentari:

"In Parlamento c'è qualcuno che vorrebbe legalizzare la droga e vorrebbe lo Stato spacciatore. L'ho proposto e lo riproporrò: l'esame antidroga non solo per i lavori a rischio ma anche per quelli che vanno in Parlamento a fare i deputati e i senatori, per vedere se quando vanno a schiacciare i bottoni sono lucidi oppure si sono pippati qualcosa"