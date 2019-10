Trump progettava fossato con serpenti e coccodrilli al confine col Messico

Secondo indiscrezioni rese pubbliche oggi dal "New York Times", Donald Trump ha pensato di rendere più “sicuro” il confine col Messico in maniera singolare

Il "New York Times" pubblica indiscrezioni clamorose secondo le quali il presidente americano, Donald Trump, in privato ha spesso parlato di un progetto “singolare” per rafforzare il confine con il Messico. L’inquilino della Casa Bianca avrebbe progettato una trincea d’acqua a supporto del muro piena di serpenti e coccodrilli in grado di scoraggiare i migranti. Il giornale americano cita una dozzina di dirigenti con i quali Trump avrebbe parlato di questo progetto e in merito al quale avrebbe chiesto più volte ai suoi collaboratori una stima dei costi.

