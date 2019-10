Rimodulazioni IVA, M5S: "Nessun aumento o cade il governo"

Di redazione Blogo.it mercoledì 2 ottobre 2019

I pentastellati hanno diffuso una nota.

Anche se il Premier Giuseppe Conte due giorni fa ha annunciato che sono stati trovati i soldi per evitare l'aumento dell'IVA, il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, in quella stessa conferenza stampa tenuta accanto al Presidente del Consiglio dei Ministri, ha parlato di "rimodulazioni dell'IVA" e questo termine, un po' come avviene con i contratti con le compagnie telefoniche, fa temere che, da qualche parte, qualche aumento ci sarà.

I bene informati, infatti, ritengono che il governo voglia da una parte abbassare l'Iva, anche più bassa di quanto sia adesso, su alcuni beni di prima necessità, in modo da aiutare i cittadini meno abbienti, ma dall'altra aumentarla su altri beni, come quelli di lusso.

Il MoVimento 5 Stelle ha subito voluto mettere la propria posizione in chiaro rispetto a questa proposta e ha diffuso una nota a tutti gli organi di stampa. Nella nota si legge:

"Ancora oggi sui giornali sentiamo parlare di 'rimodulazione' dell'Iva. Lo ribadiamo per l'ennesima volta: no a giochini e giri di parole, l'Iva non deve aumentare. Questo governo nasce su due principi fondanti: il blocco dell'Iva e il taglio dei parlamentari. Se uno dei due viene meno, allora si perde il senso di questo governo"

La viceministra dell'Economia Laura Castelli (M5S), in una intervista a La Stampa, ha detto:

"Il dibattito innescato sull'Iva dimostra che il problema esiste, non è ragionevole che sulle patatine fritte ci sia l'imposta al quattro per cento. O che sia al dieci quella sui prodotti da collezione"

E ha aggiunto che sugli aumenti differenziati dell'Iva sui prodotti "tabù non ce ne devono essere", "anche perché ci sono aliquote che devono scendere".

Il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia (PD) ad Avvenire ha detto:

"Le rimodulazioni Iva si faranno perché oggi in questa imposta ci sono situazioni ingiuste. Siamo la sinistra, non la destra. Io posso pure accettare che Salvini ora lanci slogan vuoti contro un'Iva più giusta. Lui fa così.Mi spiace e mi fa riflettere che lo faccia Renzi: ma da che parte sta?"

