La lista dei dazi USA sul made in Italy, scure del 25%: ecco su quali prodotti

Di Redazione Blogo.it giovedì 3 ottobre 2019

La lista del Made in Italy colpito dai dazi Usa, con il beneplacito dell’Organizzazione mondiale del commercio. Tariffe dal 10 al 25% dal 18 ottobre

Gli Usa hanno diffuso la lista dei prodotti agroalimentari italiani colpiti dai dazi decisi dall’amministrazione Trump. Su questi prodotti, con il beneplacito dell’Organizzazione mondiale del commercio, si abbatterà una tariffa del 25%.

Tassa che riguarderà tra qualche settimana prodotti tipici e d’eccellenza del made in Italy come ad esempio il parmigiano reggiano, il pecorino, il provolone e il prosciutto. Verrebbero risparmiati da dazi invece pasta, olio d'oliva e prosecco.

I dazi Usa sui prodotti europei dovrebbero scattare dal 18 ottobre prossimo: tra i prodotti oggetto della misura protezionistica anche i vini francesi, il whiskey scozzese e l'emmental svizzero. Invece sugli aerei commerciali europei i dazi saranno del 10%.

L’Unione europea nel frattempo, pur tenendo aperta la porta del dialogo con l’amministrazione Trump, chiarisce che Bruxelles non starà a guardare ed è pronta alla rappresaglia commerciale contro Washington: anche qui la lista dei prodotti che potrebbero essere soggetti a dazi è lunga: dal tabacco ai vini californiani, dalle noccioline alle chewing gum, per oltre 10 pagine di beni che sarebbero sottoposti ai contro-dazi europei.

Il commissario europeo al Commercio uscente Cecilia Malmstroem ieri ha detto che "anche se gli Stati Uniti hanno avuto l'autorizzazione dal Wto, scegliere di applicare le contromisure adesso sarebbe miope e controproducente. Restiamo pronti a trovare una soluzione equa, ma se gli Usa decidono di imporre le contromisure autorizzate dal Wto, l'Ue non potrà che fare la stessa cosa”.

Sullo sfondo i mercati finanziari, già in subbuglio per la guerra dei dazi Usa-Cina e per l’incertezza e l’instabilità politica a Hong-Kong. Il timore è quello di una nuova spinta recessiva per l’economia mondiale.