Gentiloni al Parlamento Ue: "Patto di stabilità non è perfetto, userò flessibilità per aiutare gli investimenti"

Di Redazione Blogo.it giovedì 3 ottobre 2019

Paolo Gentiloni, commissario Ue agli Affari economici, è stato audito stamattina davanti all’eurocamera: non sarò il commissario di un solo paese

Paolo Gentiloni, commissario designato agli Affari economici europei, nella sua audizione di stamattina davanti all’Eurocamera ha ribadito che sarà il commissario all’Economia di tutti i Paesi europei. Pur confermando l’importanza di un quadro di regole comune da rispettare, secondo Gentiloni però il patto di Stabilità va rivisto perché troppo rigido.

"Non sarò il rappresentante di un singolo governo" dice l’ex premier italiano aggiungendo che "le sfide non sono mancate" e che "la contraddizione tra crescita e sostenibilità" è ormai evidente. Proprio per questo "i cittadini pretendono risposte".

Secondo Gentiloni: "Abbiamo il Patto e abbiamo le regole, nel Patto ci sono margini di flessibilità che non sono concessioni. Userò la flessibilità per aiutare gli investimenti e mi concentrerò sulla riduzione dei debiti pubblici" perché il Patto "non è perfetto".

Il commissario Ue spiega che userà "l'opportunità che ci dà la revisione del six e two pack per riflettere sul futuro, basandomi sull'evidenza del passato". Gentiloni è dell’idea che il Patto va reso più semplice. In ogni caso: "I Paesi che hanno uno spazio fiscale lo utilizzino, chi ha spazio fiscale fa bene a usarlo".

L’ex presidente del consiglio italiano ha poi insistito sull’importanza degli investimenti promettendo di "supervisionare l'applicazione del Patto di stabilità e crescita per assicurare la sostenibilità dei conti. Farò uso delle flessibilità quando necessario, per ottenere una fiscal stance appropriata e consentire alle politiche di bilancio di giocare un ruolo di stabilizzazione e promuovere gli investimenti".

Gentiloni non ha voluto commentare il dibattito sulla legge di bilancio italiana "anche perché la bozza non l'abbiamo ancora. Avremo il piano tra 12 giorni e a quel punto gli dedicherò esattamente la stessa attenzione, attitudine al dialogo e serietà che riserverò agli altri Stati membri dell’Ue".

Di una necessaria rivisitazione del Patto di stabilità europeo aveva parlato di recente anche il Capo dello Stato Sergio Mattarella.