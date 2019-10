Berlusconi sul Nadef: "Ci sono nuove tasse per 10,6 miliardi di euro"

Di redazione Blogo.it giovedì 3 ottobre 2019

Silvio Berlusconi torna ad attaccare il governo sulla base della Nadef: “storico aumento della tassazione fiscale da parte della sinistra”

Silvio Berlusconi contro la Nadef, la Nota di aggiornamento al Def approvata dal Consiglio dei Ministri. Il leader di Forza Italia torna ad attaccare la maggioranza giallorossa, colpevole a suo dire di aver previsto nuove tasse per gli italiani. "Ci sono nuove tasse per 10,6 miliardi - dichiara Berlusconi ai giornalisti - , e le revisioni d'imposta sono soltanto 2 miliardi e mezzo, la riduzione del cuneo è lievissima e potrebbe rappresentare 20 euro al mese per ogni lavoratore. Crediamo si debba andare nella direzione opposta".

La ricetta di Forza Italia per stimolare la crescita è opposta a quella di Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, ribadisce l’eurodeputato. "Siamo sempre convinti che bisogna applicare in Italia l'equazione della riduzione dei costi, dell'aumento della crescita, e del benessere. Meno tasse sulle famiglie, sulle imprese, sul lavoro, che producono più consumi nelle famiglie, più produzione nelle imprese e più posti di lavoro, e dà aumenti nelle casse dello Stato con cui può aiutare i cittadini".

Berlusconi: "Le solite tasse della sinistra"

L’obiettivo principale della manovra sarà quello di congiurare le clausole di salvaguardia con l’aumento dell’Iva. Piaccia o non piaccia, dunque, da qualche parte i fondi andranno pur reperiti. Il governo continua a rassicurare tutti, affermando che non saranno messe le mani nelle tasche degli italiani, ma secondo Berlusconi la Nota di aggiornamento al Def è perfettamente in linea con la tradizione di sinistra e prevede nuove tasse. "Siamo convinti che la ricetta per migliorare il tenore di vita sia questa e non quello storicamente applicato dalla sinistra - le parole dell’europarlamentare di Forza Italia - che è aumentare la tassazione fiscale secondo l'equazione del tassa e spendi, spendi e tassa".