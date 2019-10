Rider, Catalfo: "Trovato l'accordo: avranno le tutele del lavoro subordinato"

venerdì 4 ottobre 2019

Ci sarà un doppio binario per chi lavora in maniera continuativa e chi lo fa saltuariamente.

La ministra del Lavoro Nunzia Catalfo ha annunciato oggi di aver trovato l'accordo sui rider, ossia i fattorini in bicicletta che lavorano soprattutto per app di consegna di cibo a domicilio. La titolare del dicastero ha spiegato:

"La maggioranza ha trovato l'accordo sui riders. L'emendamento, che sarà presentato al cosiddetto Decreto Crisi al Senato, prevede per i ciclofattorini impiegati in maniera continuativa le tutele del lavoro subordinato mentre per coloro che lavorano in maniera occasionale un pacchetto minimo di diritti inderogabili (divieto di cottimo, paga minima oraria collegata ai Ccnl, salute e sicurezza, tutele previdenziali) a cui può affiancarsi una regolamentazione specifica tramite la stipula di contratti collettivi"

In pratica, ci sarà un doppio binario per chi svolge questo lavoro in maniera continuativa e chi, invece, lo fa solo saltuariamente. I ciclofattorini che sono impiegati in maniera continuativa avranno tutte le tutele che spettano a chi svolge lavoro subordinato, mentre chi lo fa di tanto in tanto avrà comunque garantiti dei diritti "inderogabili". La ministra Catalfo si è detta molto soddisfatta perché "finalmente anche questi lavoratori avranno maggiori diritti e tutele". Nel comunicato viene anche spiegato che l'obiettivo è di "stimolare, anche in tale settore, la contrattazione collettiva che avrà il compito di regolare in concreto la figura dei rider".