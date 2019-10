Poliziotti uccisi a Trieste, da Mattarella a Salvini messaggi di dolore, rabbia e sconcerto

La notizia della sparatoria avvenuta vicino alla Questura di Trieste e in cui due poliziotti hanno perso al vita ha sconvolto le più alte cariche dello Stato e tutto il mondo della politica. Tra i primi a diffondere il proprio messaggio di cordoglio è stato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha diffuso questa nota:

"Ho appreso con profonda tristezza la notizia della barbara uccisione dell’agente scelto Matteo De Menego e dell’agente Pierluigi Rotta, feriti mortalmente presso la Questura di Trieste mentre erano impegnati in una operazione di servizio. In questa dolorosa circostanza, desidero esprimere a lei ed alla Polizia di Stato la mia solidale vicinanza, rinnovando i sentimenti di considerazione e riconoscenza per il quotidiano impegno degli operatori della Polizia al servizio dei cittadini. La prego di far pervenire ai familiari degli agenti le espressioni della mia commossa partecipazione al loro dolore"