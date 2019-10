Alitalia, Conte dopo ultimatum di Atlantia: "Commistioni con le autostrade sono inaccettabili"

Di redazione Blogo.it venerdì 4 ottobre 2019

Il Premier: "Alitalia è una questione, le concessioni autostradali un'altra".

Il Premier Giuseppe Conte oggi è stato ad Assisi per le celebrazioni di San Francesco, patrono d'Italia, e ha avuto modo di rispondere ai giornalisti su quella sorta di ultimatum avanzato da parte di Atlantia, il gruppo che fa capo ai Benetton, che ha minacciato di ritirarsi dal salvataggio di Alitalia nel caso in cui le venissero revocate le concessioni di Autostrade per l'Italia. Intanto il personale di volo di Alitalia ha confermato lo sciopero di 24 ore per mercoledì 9 ottobre. Ricordiamo che la scadenza per le offerte di salvataggio, dopo l'ennesimo rinvio, è stata rinviata al 15 ottobre.

Il Premier Giuseppe Conte oggi ha detto:

"Il governo è stato molto chiaro fin dall'inizio, Alitalia è una questione, Autostrade e il procedimento amministrativo è un'altra questione, la commistione tra i due piani per noi governo è inaccettabile"

Poi ha aggiunto: