Renzi: "Salvini non è razzista, ma sui social istiga odio"

Di Redazione Blogo.it domenica 6 ottobre 2019

Matteo Renzi ha parlato del leader della Lega in collegamento video con 'Futura'

Matteo Renzi oggi è stato ospitato in Tv da Lucia Annunziata, ma ha anche trovato il tempo per intervenire in collegamento video con 'Futura', scuola di formazione politica organizzata a Terrasini da Davide Faraone.

In questa sede ha parlato della comunicazione politica che fa Salvini attraverso i social network, accusandolo di alimentare odio: "Salvini sta creando un clima da razzismo, anche oltre la sua intenzione. Se io ministro dell'interno di fronte tutti i reati ho la stessa reazione è un clima, ma se io esaspero la reazione davanti a reati commessi da stranieri e sto zitto davanti a un altro reato compiuto da un ragazzo italiano, sto in qualche misura creando un humus culturale su cui nasce e cresce il sentimento anti immigrati, l'odio razziale etc. Non sto dicendo che Salvini è razzista ma la comunicazione social che viene fata rischia di creare in clima di odio".

Il senatore ex Pd ha poi ammesso di aver perso la battaglia sui social con il suo omonimo: "Sulla comunicazione social penso che Salvini, purtroppo, mi abbia battuto. Il mio errore, una volta arrivato a Palazzo Chigi è stato quello di non dare troppa attenzione ai social. Se avessimo messo su una struttura come il M5S o come Matteo Salvini saremmo stati più forti. La valanga di fakenews che mi ha colpito è una valanga che ha colpito anche le persone attorno in modo pazzesco".

Infine Renzi è tornato a parlare della questione dei 49 milioni: "Il senatore Matteo Salvini ha speso o non ha speso parte dei 49 milioni di euro che la Lega deve restituire agli italiani per alimentare la sua macchina da consenso su Facebook? Lo dica. Io sostengo che Salvini ha speso una parte di quei soldi per 'la Bestia'. Io sono disponibile a rinunciare alla immunità parlamentare, a differenza sua, io non scappo come lui. È evidente che su quella Bestia c'è ancora molto da sapere...".