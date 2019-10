Migranti, la Germania avverte: "Si rischia ondata superiore a quella del 2015"

Di redazione Blogo.it domenica 6 ottobre 2019

L'allarme lanciato dal ministro dell'Interno tedesco Horst Seehofer.

Horst Seehofer, ministro dell'Interno della Germania, ha rilasciato un'intervista a Bill prima di partire per la sua missione diplomatica in Grecia e Turchia e ha lanciato un allarme: il picco di arrivi di migranti registrato sulle isole greche fa pensare che possa esserci un'ondata migratoria come nel 2015 o forse addirittura superiore.

Seehofer ha anche una proposta per aiutare i Paesi in prima linea in modo da prevenire la crisi:

"Dobbiamo aiutare di più i nostri partner europei a controllare le frontiere esterne dell'Ue. Li abbiamo lasciati da soli troppo a lungo se non lo faremo, assisteremo ad una nuova ondata di rifugiati come nel 2015, forse anche maggiore di quattro anni fa"

Il ministro ha anche detto che lavorerà con la nuova Presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen e ha aggiunto: