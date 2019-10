USA: "La Turchia sta per entrare nel nord della Siria" - Ankara conferma

Di Redazione Blogo.it lunedì 7 ottobre 2019

La Turchia sta per invadere la Siria del Nord: la notizia giunge dalla Casa Bianca e viene confermata da Ankara: l’operazione può cominciare da un momento all’altro

La Turchia si appresta ad invadere la Siria del nord: l’operazione militare potrebbe prendere il via da un momento all’altro. La notizia è stata resa nota da Stephanie Grisham, responsabile della comunicazione della Casa Bianca. Il presidente degli USA, Donald Trump, ha già sentito telefonicamente il suo omologo turco, Recep Tayyip Erdogan, che ha a sua volta confermato il ritiro delle truppe americane presenti nelle aree di confine strategiche nel nord-est della Siria.

Gli USA precisano che i militari statunitensi "non sosterranno né saranno coinvolte nell'operazione" e "non saranno più nelle immediate vicinanze". Erdogan, invece, ammette che l’operazione per prendere il controllo del nord-est della Siria potrebbe prendere il via in qualsiasi momento.

"C'è una frase che abbiamo sempre utilizzato: possiamo arrivare una notte all'improvviso. È assolutamente impossibile per noi - continua il presidente turco - tollerare ulteriormente le minacce di questi gruppi terroristici".

La Turchia conferma contestualmente la volontà di estradare nei rispettivi Paesi d’origine i miliziani dell’Isis detenuti attualmente nel nord-est della Siria, la zona occupata dai curdi dell'Ypg. Gli Stati Uniti d’America fanno sapere che i foreign fighter catturati dalle milizie americane e trattenuti dalle forze curde saranno presi in custodia dalla Turchia. Secondo quanto affermato dall’ambasciatore americano James Jeffrey e dallo stesso presidente Trump, ci sono circa 2.500 foreign fighters che gli USA vogliono riconsegnare ai Paesi Europei, Francia e Germania in testa.