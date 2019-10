Accordo tra le forze di maggioranza: "Entro dicembre progetto per la nuova legge elettorale"

Di redazione Blogo.it lunedì 7 ottobre 2019

I capigruppo di M5S, PD, Italia Viva, Leu e Autonomie hanno incontrato il ministro D'Incà.

Non solo una nuova legge elettorale, ma un più ampio progetto di riforme che facciano da contrappeso al taglio dei parlamentari. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà ha incontrato oggi i capigruppo dei partiti di maggioranza, vale a dire Francesco Silvestri e Gianluca Perilli del M5S, Graziano Delrio e Andrea Marcucci del PD, Maria Elena Boschi e Davide Faraone di Italia Viva, Loredana De Petris e Federico Fornaro di Liberi e Uguali, Julia Unterberger del gruppo delle Autonomie. Tutti insieme sono arrivati a un accordo su quattro riforme e hanno anche stabilito una deadline entro cui presentare un progetto di riforma elettorale.

Al termine dell'incontro, infatti, hanno diramato una nota in cui si legge che i partiti hanno firmato un "impegno comune che darà seguito alla riforma della riduzione dei parlamentari, con quattro punti specifici sulle riforme istituzionali da offrire anche al dialogo con le opposizioni". E il ministro D'Incà si è detto molto soddisfatto perché è stato fatto "un passo importante per la legislatura" ed è convinto che "dopo la riduzione dei parlamentari, avremo 3 anni e mezzo di stabilità di governo e l’apertura di un cantiere di riforme".

Progetto della nuova legge elettorale entro dicembre

Il documento diffuso dopo l'incontro con i capigruppo è articolato in quattro punti. Il primo spiega:

"La riduzione del numero dei parlamentari incide sul funzionamento delle leggi elettorali di Camera e Senato, aggravandone alcuni aspetti problematici, con riguardo alla rappresentanza sia delle forze politiche sia delle diverse comunità territoriali. Conseguentemente, ci impegniamo a presentare entro il mese di dicembre un progetto di nuova legge elettorale per Camera e Senato al fine di garantire più efficacemente il pluralismo politico e territoriale, la parità di genere e il rigoroso rispetto dei principi della giurisprudenza della Corte costituzionale in materia elettorale e di tutela delle minoranze linguistiche"

Unificazione dell’elettorato attivo e passivo di Camera e Senato

Il secondo punto del documento diffuso parla di "unificazione dell’elettorato attivo e passivo di Camera e Senato" che viene spiegata così:

"Ci impegniamo a intervenire nel corrente mese di ottobre, sul progetto relativo all’abbassamento dell’età per il voto per il Senato della Repubblica in corso di esame in quel ramo del Parlamento per equiparare i requisiti di elettorato attivo e passivo di Camera e Senato. Ci impegniamo, altresì, a presentare un testo volto a modificare il principio della base regionale per l’elezione del Senato e per riequilibrare il peso dei delegati regionali che integrano il Parlamento in seduta comune per l’elezione del Presidente della Repubblica, a partire dall’elezione successiva a quella delle nuove Camere in composizione ridotta"

La base elettorale del Senato, dunque, non sarebbe più regionale, ma pluriregionale e sarebbero ridotti i delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica.

Riforma dei regolamenti di Camera e Senato

Dopo il taglio dei parlamentari è ovviamente necessaria una riforma dei regolamenti delle Camere. Il terzo punto del documento diffuso oggi infatti recita:

"Auspichiamo un lavoro rapido delle Giunte per il Regolamento di Camera e Senato per riformare i Regolamenti vigenti così da adeguarli in modo efficiente al nuovo numero dei parlamentari, garantendo in entrambi i rami del Parlamento alle minoranze linguistiche di potere costituire gruppi o componenti autonome. Nel contempo tale riforma è essenziale per valorizzare il ruolo del Parlamento con interventi tesi ad armonizzare il funzionamento delle due Camere e limitare in maniera strutturale il ricorso alla decretazione d’urgenza e alla questione di fiducia. In particolare si tratta di intervenire anche sulla disciplina del procedimento legislativo allo scopo di dare certezza di tempi alle iniziative del governo e più in generale ai procedimenti parlamentari, coniugando la celerità dell’esame parlamentare con i diritti delle minoranze"

Autonomia differenziata

C'è infine un quarto punto che riguarda l'autonomia differenziata e i capigruppo si impegnano ad avviare entro dicembre:

"Un percorso che coinvolga tutte le forze politiche di maggioranza, aperto al contributo dei costituzionalisti e della società civile, volto anche a definire possibili interventi costituzionali, tra cui quelli relativi alla struttura del rapporto fiduciario tra le Camere e il Governo e alla valorizzazione delle Camere e delle Regioni per un’attuazione ordinata e tempestiva dell’autonomia differenziata"

Cambi di casacca

Il ministro D'Incà ha parlato anche dei cambi di casacca che dovranno essere scoraggiati e questo dipenderà dalle modifiche ai regolamenti di Camera e Senato. Il ministro ha detto: