Taglio parlamentari, Pierferdinando Casini: "Impasto di demagogia privo di senso, vi dico come finirà"

martedì 8 ottobre 2019

Per Casini con il taglio di deputati e senatori "siamo davanti a un impasto di demagogia privo di senso, per giunta presentato come grande risparmio"



L’ex presidente della Camera Pierferdinando Casini si scaglia contro il taglio dei parlamentari, oggi giunto alla votazione finale nell’aula di Montecitorio. Per Casini con il taglio di deputati e senatori "siamo davanti a un impasto di demagogia privo di buon senso, per giunta presentato come un contributo determinante per i risparmi della comunità nazionale".

Secondo il senatore Casini, che è stato intervistato da Repubblica, si dovrebbe ricordare che "la democrazia ha dei costi in tutto il mondo: ritenere che questi siano un impiccio ci fa prendere una strada piena di incognite" ha avvertito, per poi aggiungere che "gli eventi storici più drammatici hanno preso le mosse dalla demagogia".



Casini fa un parallelo, forse un tantino azzardato: "Basta pensare alla tipica propaganda qualunquista che caratterizzò il periodo fascista propaganda simile all'attuale, dal taglio dei parlamentari a quello dei vitalizi".

Infine la previsione: "Sa come finirà? Mentre nel Dopoguerra le eccellenze delle professioni accedevano alle cariche pubbliche e ne erano ripagate da una reputazione crescente, di qui a poco solo i disoccupati e i titolari di assegni sociali riterranno conveniente fare il parlamentare. Chi ha una professione importante, già da tempo, evita il pubblico ludibrio connesso al titolo di onorevole".