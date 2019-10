Sondaggio politico: Lega e PD in salita, M5S e Renzi in discesa. In Umbria testa a testa Tesei-Bianconi

Di redazione Blogo.it mercoledì 9 ottobre 2019

Il sondaggio Ixè di #Cartabianca.

Nel corso della puntata di ieri sera di #Cartabianca su Raitre, il talk show politico condotto da Bianca Berlinguer, sono stati illustrati i risultati di un sondaggio condotto da Ixè sulle intenzioni di voto degli italiani a livello nazionale e anche in vista delle imminenti elezioni regionali in Umbria, inoltre è stato chiesto un parere sul taglio dei parlamentari che proprio ieri ha avuto il via libera definitivo alla Camera.

Per quanto riguarda le intenzioni di voto, vediamo che la Lega ha ricominciato a salire dopo settimane di discesa e ora si attesta al 30%. In aumento anche in consenso del PD, che ora è al 21,9%, mentre nelle settimane scorse era sceso sotto il 20%, mentre a scendere sono il MoVimento 5 Stelle, che ora è al 20,2%, e Italia Viva, il partito fondato da Matteo Renzi che adesso conta il 3,5% del consenso. In lieve ripresa anche Forza Italia, che torna sopra il 7%, ossia la 7,2% e sempre in salita Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, che è all'8,5%. Da notare però che la percentuale di indecisi o astenuti è piuttosto alta, ossia del 34,9%.

In relazione alle elezioni regionali in Umbria, al momento la candidata del centrodestra Donatella Tesei appare in leggero vantaggio sul candidato sostenuto da PD e M5S Vincenzo Bianconi, molto probabilmente sarà un testa a testa. Infine, il parere degli italiani sul taglio dei parlamentari votato ieri è positivo: l'88% è favorevole e il sostegno a questa misura arriva in modo trasversale, quindi dagli elettori dei diversi partiti, così come è stato ieri il voto alla Camera, quasi all'unanimità.